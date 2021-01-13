Оптимизмом по пандемии: россияне уверены, что с экономикой всё хорошо

Удивительные данные стали доступны на сайте ВЦИОМ. По итогам масштабного опроса россиян оказалось, что влияние пандемии на экономику ощутили лишь 26% жителей страны.

В качестве "затравки" эксперты приводят в документе сведения о том, довольны ли россияне своей жизнью. К концу 2020 года мнения распределились следующим образом:

довольны — 47%;

отчасти довольны — 25%;

недовольны — 26%.

Далее эксперты задали более конкретный вопрос: какова экономическая ситуация в стране. Мнения распределились так (данные на конец 2020 года):

15% сообщили, что ситуация хорошая;

45% уверены, что средняя;

26% считают, что всё плохо.

Таким образом, можно сделать любопытный вывод: лишь 26% граждан не нравится ни экономическая ситуация, ни собственные финансовые и прочие дела. Остальные предпочли сказать, что дела у них в экономике страны идут, если не прекрасно, то вполне приемлемо.

Пандемия почему-то "скосила" рейтинги не так сильно, как ожидалось: россияне то ли привыкли к жизни по принципу "от кризиса к кризису", то ли смотрят в 2021 год с неизменным оптимизмом…