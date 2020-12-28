"Очищающий эффект": в ЦБ нашли плюсы коронавирусного кризиса

Неожиданные новости от экспертов ЦБ: оказывается, в пандемии коронавируса есть и положительные стороны. Российская экономика благодаря "шторму" очищается от предприятий, которые могут доставить проблемы, и в результате остаётся только с "устойчивыми".

В материале под названием "Кто выходит с рынка в период кризиса" — немало любопытных деталей. Так называемый очищающий эффект (cleansing effect) помогает значительно улучшить обстановку на рынке, уверены в ЦБ.

"В результате профиль производительности оставшихся на рынке предприятий улучшается", — пишут в документе.

Однако есть и проблемы: снизилось количество зарегистрированных предприятий. Его до сих пор не удаётся вернуть на докризисные (то есть начала 2020 года) уровни.

Также из-за меньшего количества предприятий становится меньше и рабочих мест, в результате чего происходит "падение по карьерной лестнице": опытным работникам некуда идти, и они начинают искать вакансии с более простыми задачами.