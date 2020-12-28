Денег нет, но жизнь прекрасна: россияне рассказали об итогах декабря

Грустные итоги декабря подвели эксперты ВЦИОМ: примерно 28% опрошенных россиян сообщили, что имеющихся денег хватает лишь на покупку продуктов. Чем ещё "закрывают" специалисты по статистике 2020-й год?

После всех сложностей, среди которых оказались и коронавирус, и обвал цен на нефть, и внутренние проблемы (в том числе — ценовые), к 2021 году россияне подходят, что называется, без гроша в кармане:

28% опрошенных уверены, что денег им хватает только на еду;

6% опрошенных сообщили, что на еду "хватает едва-едва";

на покупку бытовой техники готов 21% опрошенных;

без проблем приобрести авто могут 4%.

"Продуктовый вопрос", пожалуй, останется и для властей страны, и для её жителей одним из самых болезненных. С учётом того, что 65% опрошенных как одну из ключевых проблем выделили инфляцию, нетрудно догадаться, по какому руслу текут мысли россиян. Напомним, что официальный показатель инфляции ниже "народного" уже в 3,5 раза.

Виноваты, по традиции, власти: в этом уверены 30% жителей страны. При этом пандемию коронавируса "обвинили" в проблемах всего 11%, то есть использовать "пандемийный занавес" и сваливать проблемы на "падающий рынок" у чиновников в 2021 году если и получится, то с трудом.

Самая парадоксальная цифра: при всём вышеуказанном довольны жизнью 46% опрошенных. Это люди, которые сообщили: перемен не нужно, у них в жизни всё хорошо. А в целом довольны своей жизнью 25%.

Так что неизменный оптимизм, пожалуй, единственный "нетронутый актив", с которым россияне вступят в 2021 год…