Путин подписал закон об увеличении НДФЛ для состоятельных граждан

Владимир Путин подписал закон, согласно которому НДФЛ для состоятельных граждан станет выше.

Как сообщает РИА "Новости", со следующего года россияне, зарабатывающие пять миллионов рублей и более в год, будут платить 15% НДФЛ.

Отмечается, что увеличение налога на доходы физических лиц коснётся как активных, так и периодических доходов, в том числе зарплаты и дивидендов.

Однако средства, вырученные с продажи имущества, а также страховые и пенсионные выплаты будут по-прежнему облагаться налогом по ставке 13%.

Отмечено, что данная мера в ближайшие три года пополнит государственную казну на 190 миллиардов рублей, которые направят на лечение детей с редкими тяжёлыми заболеваниями.