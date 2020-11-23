Владимир Путин подписал закон, согласно которому НДФЛ для состоятельных граждан станет выше.
Как сообщает РИА "Новости", со следующего года россияне, зарабатывающие пять миллионов рублей и более в год, будут платить 15% НДФЛ.
Отмечается, что увеличение налога на доходы физических лиц коснётся как активных, так и периодических доходов, в том числе зарплаты и дивидендов.
Однако средства, вырученные с продажи имущества, а также страховые и пенсионные выплаты будут по-прежнему облагаться налогом по ставке 13%.
Отмечено, что данная мера в ближайшие три года пополнит государственную казну на 190 миллиардов рублей, которые направят на лечение детей с редкими тяжёлыми заболеваниями.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.