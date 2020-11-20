В России могут начаться перебои с алкоголем

В российских магазинах в ближайшее время могут возникнуть перебои с поставками водки.

Причина — новые правила утилизации бутылок, которые возлагают ответственность за переработку стеклянной тары на её производителей.

"Новые обязательства скажутся на работе стеклянных заводов, производители столкнутся с нарушением сроков поставок бутылок", — говорится в письме, направленном Союзом производителей алкогольной продукции (СПАП) вице-премьеру правительства Виктории Абрамченко.

В настоящее время этим занимается производитель товара. СПАП предлагает определить чётко: предприятия должны перерабатывать упаковку или платить экологический сбор, оставляя утилизацию государству.

СПАП выступает против перекладывания ответственности на производителей тары.

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