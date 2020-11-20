В российских магазинах в ближайшее время могут возникнуть перебои с поставками водки.
Причина — новые правила утилизации бутылок, которые возлагают ответственность за переработку стеклянной тары на её производителей.
"Новые обязательства скажутся на работе стеклянных заводов, производители столкнутся с нарушением сроков поставок бутылок", — говорится в письме, направленном Союзом производителей алкогольной продукции (СПАП) вице-премьеру правительства Виктории Абрамченко.
В настоящее время этим занимается производитель товара. СПАП предлагает определить чётко: предприятия должны перерабатывать упаковку или платить экологический сбор, оставляя утилизацию государству.
СПАП выступает против перекладывания ответственности на производителей тары.
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