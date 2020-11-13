Минимальные цены на водку, коньяк и шампанское повышаются с 1 января

Минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское утвердили в Министерстве финансов РФ. В новом году на каждый из этих видов алкогольных напитков цены повысятся в среднем около пяти процентов.

Максимальная цена на эти напитки документом не регламентируется.

"Минимальная цена в рознице на водку повысится до 243 рублей за бутылку объемом 0,5 литра с действующих 230 руб. Минимальная цена на коньяк увеличится до 446 рублей за 0,5 литра с нынешних 433 руб., на игристое вино (шампанское) — до 169 со 164 рублей за бутылку объемом 0,75 литра", — говорится в приказах Минфина Российской Федерации.

Эти минимальные розничные цены должны действовать до конца 2026 года.