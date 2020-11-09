В России предложили новый критерий эффективности работы губернаторов

Глава Минэнерго России считает, что одним из показателей эффективности деятельности губернаторов должна стать система контроля за региональными программами газификации.

Это может быть механизм ключевого показателя эффективности для губернаторов.

"Мы полагаем, что необходимо поставить вопрос введения системы многоуровневого мониторинга и контроля за исполнением программы газификации. Например, это может быть механизм ключевого показателя эффективности (КПЭ) для губернаторов", — написал глава ведомства Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

Новак также указал о необходимости новых стимулов для развития темпов газификации.