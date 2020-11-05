Стоимость биткоина превысила 15 тысяч долларов впервые с 2018 года

Впервые с начала 2018 года самая популярная криптовалюта биткоин превысила отметку в 15 тысяч долларов. За день стоимость этой криптовалюты повысилась примерно на восемь процентов.

Повышение стоимости произошло на торгах крупнейшей биржи криптовалют.

"На крупнейшей по объёму торгов бирже Binance самая популярная криптовалюта биткоин растёт в цене на 7,95 процента, до 15005 долларов. Таким образом, цена криптовалюты впервые с 9 января 2018 года превысила психологический уровень в 15 тысяч долларов", — говорится в сообщении портала CoinMarketCap.

На долю биткоина приходится 65,1% всего глобального рынка криптовалют.