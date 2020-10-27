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АТОР: Из-за новых "антиковидных" мер внутренний туризм сократится

В российской туристической отрасли полагают, что из-за новых ограничительных мер, введённых Роспотребнадзором, туристы теряют интерес к поездкам внутри страны. Подобные ограничения, введённые ранее в Подмосковье, снизили спрос на туры в регион до нулевой отметки.

АТОР: Из-за новых "антиковидных" мер внутренний туризм сократится

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор ввёл в России с 28 октября всеобщий масочный режим.

"Новые ограничения приведут к снижению внутреннего турпотока, так как усиливают опасения по поводу введения карантинов. Туристы будут откладывать поездки", — отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, активно идут продажи только на новогодние туры с кэшбеком.

"После введения ограничительных мер в Подмосковье, где были закрыты музеи и отменены массовые мероприятия, спрос на туры в регион фактически снизился до нуля. Многие туристы считают, что если что-то закрыли в Москве и Подмосковье, то скоро аналогичные меры будут введены и в других регионах. Сейчас продаются только туры с кэшбеком на новогодние каникулы в рамках второго этапа распродажи", — подчеркнули в АТОР.

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