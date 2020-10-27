В российской туристической отрасли полагают, что из-за новых ограничительных мер, введённых Роспотребнадзором, туристы теряют интерес к поездкам внутри страны. Подобные ограничения, введённые ранее в Подмосковье, снизили спрос на туры в регион до нулевой отметки.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор ввёл в России с 28 октября всеобщий масочный режим.
"Новые ограничения приведут к снижению внутреннего турпотока, так как усиливают опасения по поводу введения карантинов. Туристы будут откладывать поездки", — отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным ассоциации, активно идут продажи только на новогодние туры с кэшбеком.
"После введения ограничительных мер в Подмосковье, где были закрыты музеи и отменены массовые мероприятия, спрос на туры в регион фактически снизился до нуля. Многие туристы считают, что если что-то закрыли в Москве и Подмосковье, то скоро аналогичные меры будут введены и в других регионах. Сейчас продаются только туры с кэшбеком на новогодние каникулы в рамках второго этапа распродажи", — подчеркнули в АТОР.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.