АТОР: Из-за новых "антиковидных" мер внутренний туризм сократится

В российской туристической отрасли полагают, что из-за новых ограничительных мер, введённых Роспотребнадзором, туристы теряют интерес к поездкам внутри страны. Подобные ограничения, введённые ранее в Подмосковье, снизили спрос на туры в регион до нулевой отметки.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор ввёл в России с 28 октября всеобщий масочный режим.

"Новые ограничения приведут к снижению внутреннего турпотока, так как усиливают опасения по поводу введения карантинов. Туристы будут откладывать поездки", — отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, активно идут продажи только на новогодние туры с кэшбеком.