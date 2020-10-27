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Роспотребнадзор уточнил свои новые рекомендации по масочному режиму

Роспотребнадзор опубликовал разъяснение к своему постановлению относительно всеобщего масочного режима, который вводится в России со среды. В разъяснении говорится, что маски нужно надевать в помещениях, где одновременно могут находиться более 50 человек.

Роспотребнадзор уточнил свои новые рекомендации по масочному режиму

Ограничение также касается не только помещений, но и "иных территорий".

"Под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определённых условиях может одновременно находиться более 50 человек", — говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства.

Накануне ведомство опубликовало постановление с новыми рекомендациями по профилактике коронавируса.

"Маски рекомендуется надевать всем без исключения в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Рекомендуется запрещать проведение развлекательно-зрелищных мероприятий и работу предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00. Рекомендуется усилить дезинфекцию на общественном транспорте, во всех местах массового пребывания людей: в торговых объектах, кафе и ресторанах, в культурных и развлекательных учреждениях", — говорится в постановлении, которое вступает в силу с 28 октября.

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