Володин: экономика России в пандемию оказалась более защищённой

Пандемия коронавируса нанесла сокрушительный ущерб мировому сообществу. Пострадало здоровье людей, понесли большие, невосполнимые потери национальные экономики.

Однако России удалось справиться с новыми вызовами, считает глава нижней палаты российского парламента.

"Хочу сказать, что пандемия коронавируса не только нанесла огромный вред здоровью наших граждан, граждан всех стран, но и оказала негативное влияние на экономику. Это серьёзный вызов для всех нас. Мы с вами должны учитывать, что темпы роста уменьшаются, это общая тенденция во всем мире", — заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

Он полагает, что российской экономике удалось лучше защититься в период пандемии.

"Наша экономика оказалась более защищенной и надо сказать слова благодарности нашему президенту, правительству Российской Федерации. Мы видим, что коллеги из правительства делают все возможное, чтобы противостоять вызовам", — сказал Володин на встрече фракции "Единая Россия" с главой Минфина Антоном Силуановым.

Накануне сообщалось, что наибольший рост в период пандемии показала экономика Китайской Народной Республики.