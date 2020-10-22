Володин: экономика России в пандемию оказалась более защищённой

Пандемия коронавируса нанесла сокрушительный ущерб мировому сообществу. Пострадало здоровье людей, понесли большие, невосполнимые потери национальные экономики.
Однако России удалось справиться с новыми вызовами, считает глава нижней палаты российского парламента.
"Хочу сказать, что пандемия коронавируса не только нанесла огромный вред здоровью наших граждан, граждан всех стран, но и оказала негативное влияние на экономику. Это серьёзный вызов для всех нас. Мы с вами должны учитывать, что темпы роста уменьшаются, это общая тенденция во всем мире", — заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
Он полагает, что российской экономике удалось лучше защититься в период пандемии.
"Наша экономика оказалась более защищенной и надо сказать слова благодарности нашему президенту, правительству Российской Федерации. Мы видим, что коллеги из правительства делают все возможное, чтобы противостоять вызовам", — сказал Володин на встрече фракции "Единая Россия" с главой Минфина Антоном Силуановым.
Накануне сообщалось, что наибольший рост в период пандемии показала экономика Китайской Народной Республики.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.