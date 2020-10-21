Как Китай сумел восстановить экономику во время пандемии?

По итогам первого квартала 2020 года ВВП Китая упал на 6,8 процента. Впервые с 1992 года экономика КНР ушла в минус. Но уже во втором и третьем квартале пошёл рост.
По итогам года экономисты ожидают самый сильный рост среди всех стран мира на уровне 4-5 процентов.
"Падение китайской экономики было только в первом квартале, а во втором и третьем был рост валового внутреннего продукта, прирост валовой продукции промышленности, торговли, услуг. Есть два фактора, обеспечившие успех Китаю. Первый — дисциплинированность населения, обеспеченная властью компартии. И второй — экономические меры", — рассказал руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.
Власти КНР значительно ослабили налоговые условия и выделили бизнесу страны огромное количество кредитов.
"Предприятиям очень сильно ослабили налоговый режим, до конца 2020 года большая часть малых и средних предприятий вообще была освобождена от уплаты налогов. Были выделены льготные кредиты предприятиям на 2,5 триллиона юаней, это около 25 триллионов рублей на наши деньги. Вот так Китай достиг успехов", — отметил Островский.
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