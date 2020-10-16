Эксперт: Минтруд хочет переложить заботу об инвалидах на работодателей

Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров прокомментировал для "Правды. Ру" инициативу главы Минтруда обязать предприятия брать на работу инвалидов, а не держать пустые квоты для отчётности.

"С моей точки зрения, то, что Минтруд озаботился инвалидами, это, конечно, хорошо. Но в практическом плане, мне кажется, это работать не будет по той причине, что уже много инвалидов, которые работают в каких-то крупных предприятиях, торговых сетях. Их туда берут специально для того, чтобы получать определённые льготы. Если сильно заставлять инвалидов приходить в эти предприятия и чтобы они там квоты заполняли, то это приведет к каким-то перекосам, к жульничеству, к формальному исполнению, к мёртвым душам, к нарушениям прав инвалидов", — полагает эксперт.

Работодатель, если он возьмет инвалида, сможет в любой момент уволить по каким-то надуманным причинам. Такой способ трудоустройства инвалидов в нынешних реалиях не будет работать.