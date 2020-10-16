Минтруд намерен заставить предприятия брать инвалидов на работу

Ведомство Антона Котякова намерено проработать систему, при которой предприятия обязаны будут брать инвалидов на работу. Инициатива касается организаций, у которых есть соответствующие квоты.

Глава Минтруда посетовал, что сейчас организации отчитываются, что выделяют квоты, но фактически инвалидов на работу не берут.

"Министерство труда и социальной защиты РФ планирует пересмотреть процедуру квотирования рабочих мест для инвалидов. Мы все прекрасно знаем, что на сегодняшний день процедура квотирования предполагает только наличие на предприятии ставок под инвалидов, но не предполагает их заполнение", — заявил глава ведомства Антон Котяков.

Ведомство готовит законопроект, согласно которому работодателей заставят заполнять ве вакансии, зарезервированные за инвалидами.