В России закрылось 60 процентов турагентств

60 процентов отечественных туристических агентств закрылись на фоне пандемии. Региональные игроки рынка пострадали больше.

В субъектах РФ существенно сократилась лётная программа. Даже из крупных городов россияне стали добираться до места отдыха через Москву.

"Больше половины турагентств закрылись, а это сотни тысяч людей. Процентов 35-40% турагентств осталось. Полноценное агентство не может работать на "удалёнке", нужен правильный офис. Нужно платить зарплату, платить аренду — не у всех хватило денег на полгода, а это уже длится больше. Как только восстановится ситуация, я думаю, восстановятся и турагентства", — рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире радио "Говорит Москва".

Он проинформировал, что наиболее уязвимы оказались региональные турагентства, работы лишились несколько тысяч человек.

"В основном пострадали регионы. Первые полёты, которые открылись в Турцию, начались из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. Очень много было полётной программы из Уфы, Нижнего Новгорода, Казани и так далее. У людей и так страх перед коронавирусом, плюс ещё, чтобы улететь на отдых, нужно из Казани добраться до Москвы, а это накладывает экономические обязательства", — заявил Голов.

Ранее глава АТОР Майя Ломидзе заявила, что к следующей весне может закрыться до 40 процентов турагентств.