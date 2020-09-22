До 40 % турагентств может закрыться до весны, считают в АТОР

До весны может закрыться до 40 процентов российских туристических агентств, считают в АТОР. Наименее приятны для отрасли новости о закрытии центров бронирования.

"Наибольший удар был нанесен по ритейлу. Сейчас с рынка уходят в основном турагентства — представители розничной торговли, но они достаточно мелкие, и их исчезновение не очень заметно. Туроператоры еще как-то держатся. Особенно заметно, когда о вынужденном уходе заявляют центры бронирования, так как к ним стекаются потоки из разных агентств", — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она констатировала, что турагентств закрывается значительно больше, чем центров бронирования путёвок.