До весны может закрыться до 40 процентов российских туристических агентств, считают в АТОР. Наименее приятны для отрасли новости о закрытии центров бронирования.
"Наибольший удар был нанесен по ритейлу. Сейчас с рынка уходят в основном турагентства — представители розничной торговли, но они достаточно мелкие, и их исчезновение не очень заметно. Туроператоры еще как-то держатся. Особенно заметно, когда о вынужденном уходе заявляют центры бронирования, так как к ним стекаются потоки из разных агентств", — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она констатировала, что турагентств закрывается значительно больше, чем центров бронирования путёвок.
"По оценкам операторов, уже сейчас закрылись не менее 10-20 процентов от их общего количества, а до марта 2021 года этот показатель может достигнуть 40-45 процентов", — заключила представитель АТОР.
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