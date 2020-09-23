Те, кто называл себя другом многосторонней торговой системы, сейчас избегают ответственности за нарушения правил ВТО, заявил представитель России на встрече министров торговли стран G20 в онлайн-формате телеконференции.

Глава Минэкономразвития России отметил, что отдельные страны-участницы Всемирной торговой организации (ВТО) из "большой двадцатки" (G20) занимаются откровенным односторонним протекционизмом, нарушая правила международной торговли.

"Некоторые члены организации все чаще прибегают к одностороннему протекционизму, либо в открытую, либо под такими предлогами, как национальная безопасность или защита окружающей среды. Если участники организации упустят возможность спасти многостороннюю торговую систему, откроется дверь для анархии и грубого экономического шантажа ", — подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников.

"Необходимо предпринять шаги по созданию предсказуемой деловой среды за счёт повышения прозрачности регулирования сферы международной торговли. Мы должны создавать больше возможностей для интеграции микро, малых и средних предприятий в международную торговлю, особенно таких предприятий из удалённых регионов", — отметил Решетников.