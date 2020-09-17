ФРГ готова "откупиться" от США, чтобы достроить "Северный поток -2"

ФРГ готова пойти на уступки США и построить у себя два терминала по приёму сжиженного газа, если те, в свою очередь, откажутся от санкций в отношении "Северного потока-2".
Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники.
По данным издания, с соответствующим предложением немецкое правительство в лице министра финансов Олафа Шольца обратилось к Стивену Мнучину, главе американского Минфина.
"Германия готова вложить в строительство терминалов для сжиженного газа €1 млрд. Но США в таком случае разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию "Северного потока — 2", — говорится в письме вице-канцлера.
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Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.