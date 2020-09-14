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В конгрессе США заявили, что не скоро примут новые санкции против РФ

В конгрессе США считают, что расширенные санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" не утвердят в ближайшее время.

В конгрессе США заявили, что не скоро примут новые санкции против РФ

"Задержка вызвана двумя версиями документа, подготовленными двумя палатами конгресса. Кроме того, ситуацию с принятием законопроекта осложняет позиция Белого дома касательно поправки, обязывающей переименовать военные базы и корабли, названные в честь командующих-конфедератов. Президент Дональд Трамп заявил, что заблокирует документ, если в нем будет этот пункт", — заявил USNI News член комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри.

Конгрессмен уверен, что до 3 ноября, дня на который в США назначены президентские выборы, никакого решения по санкциям принято не будет.

"Может ли это случиться до выборов? Нет, вряд ли. Итоговую версию бюджета примут только после голосования. Проект оборонного бюджета на 2021 год предусматривает дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Санкции распространяются на компании за способствование продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов. Также предусматриваются санкции за предоставление страхования услуг или помещений для технической модернизации судов", — заявил Торнберри.

 

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