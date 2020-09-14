В конгрессе США заявили, что не скоро примут новые санкции против РФ

В конгрессе США считают, что расширенные санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" не утвердят в ближайшее время.

"Задержка вызвана двумя версиями документа, подготовленными двумя палатами конгресса. Кроме того, ситуацию с принятием законопроекта осложняет позиция Белого дома касательно поправки, обязывающей переименовать военные базы и корабли, названные в честь командующих-конфедератов. Президент Дональд Трамп заявил, что заблокирует документ, если в нем будет этот пункт", — заявил USNI News член комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри.

Конгрессмен уверен, что до 3 ноября, дня на который в США назначены президентские выборы, никакого решения по санкциям принято не будет.