Россия может оказаться в выигрыше от санкций из-за Навального

Россия по итогам ситуации с санкциями из-за Алексея Навального может оказаться в выигрыше.

Об этом заявил политолог Дмитрий Евстафьев. По его словам, постоянные претензии Запада в этой связи развязывают руки России даже на Украине. Так он прокомментировал слова журналиста Александра Сосновского об утечке требований по ситуации с Навальным.

Напомним, речь идет о введении штрафных пошлин на поставки энергоносителей из России в Европу или же "разрешении" использования газопровода "Северный поток-2" при условии, что Навальный будет допущен к выборам.

Собственно, такие заявления значат как минимум то, что Навальный "готов вернуться к нормальной жизни. При этом должны быть сняты юридические претензии, даны гарантии неприкосновенности, снята судимость", — написал Сосновский в своём Telegram-канале.

Россия перестает ориентироваться на требования "газовой дипломатии"

Евстафьев также добавил, что в краткосрочной перспективе России создали проблемы, однако в среднесрочной ситуация может измениться, да так, что об этом раньше не получалось и мечтать.

"И в Белоруссии, и на Каспии, и, простите за грубое русское слово, на Украине. Да и ещё кое-где", — написал он в своем канале "Профессор смотрит в мiръ. Авторский анонимный канал Дмитрия Евстафьева".

Россия перестает ориентироваться на требования "газовой дипломатии", которые были ещё пять-семь лет назад. Такие претензии позволяют отказаться от огромного количества обязательств перед неприятными людьми и странами, добавил эксперт.

"Это, вообще-то, почти Крым-2. Ну, не совсем, но почти", — отметил он.

Что касается "Северного потока", то в другой геополитической ситуации Россия может достроить и второй поток "на наших условиях", считает Евстафьев.

"А пока — газификация всей страны. Так вижу", — резюмировал эксперт.

В телеграм-канале "Карточный домик: Россия" пояснили, что издание Politico перечислило "6 вариантов отказа Германии от "Северного потока-2”

"Все эти пути позволяют Германии избежать "грязной работы" по отказу, переложив её на других. Согласно первому варианту, Берлин может оказать давление на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Региональное горное управление Штральзунда, чтобы они отозвали ранее выданные разрешения на строительство. Выплата ущерба оператору Nord Stream AG при этом может достигнуть стоимости самого трубопровода — около €9,5 млрд. Вторым вариантом названа слежка за судебными процессами с неправительственными организациями, выступающими против газопровода. Подавшая иск организация Deutsche Umwelthilfe, например, утверждает, что проект несовместим с климатическими целями страны. Третий вариант — введение национального ограничения на импорт российского газа. Четвёртый вариант — позволить санкциям США покончить с проектом. США последовательно выступают против его реализации и зимой текущего года ввели против него санкции. Пятый вариант — потребовать санкций на уровне ЕС, а шестой — препятствование разрешению завершения проекта", — пишет Politico.

Издание также отмечает, что в случае, если проект все же будет завершен, начало его работы будет осложнено проблемами, связанными с получением лицензии.