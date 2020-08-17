О необходимости ужесточить меры борьбы с ввозом страны товаров, попавших под продовольственное эмбарго в качестве ответных мер на антироссийские санкции, заявили в Россельхознадзоре.
"Побороть нелегальные поставки можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары. Недобросовестные поставщики пытаются доказать, что их продукция привезена из стран, которые не попали под эмбарго", — рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт Данкверт.
Глава ведомства полагает, что для борьбы с "санкционкой", в первую очередь, нужно вести ответственность для перевозчиков, которые провозят контрабандные и другие запрещенные товары.
"Контрабандисты стали действовать более изощренно. Необходимо ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта. Речь идет о конфискации машин и товара, а также о запрете ввоза на пять лет. Эти предложения представили правительству. Ожидается, что они смогут "в корне поменять ситуацию" с нелегальными поставками", — заявил Данкверт в интервью агентству РБК.
Президент Белоруссии поручил силовым структурам не допускать народные протесты в виде "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.