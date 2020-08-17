В России предложили ужесточить меры борьбы с "санкционкой"

О необходимости ужесточить меры борьбы с ввозом страны товаров, попавших под продовольственное эмбарго в качестве ответных мер на антироссийские санкции, заявили в Россельхознадзоре.

"Побороть нелегальные поставки можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары. Недобросовестные поставщики пытаются доказать, что их продукция привезена из стран, которые не попали под эмбарго", — рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт Данкверт.

Глава ведомства полагает, что для борьбы с "санкционкой", в первую очередь, нужно вести ответственность для перевозчиков, которые провозят контрабандные и другие запрещенные товары.