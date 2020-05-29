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Постановление о возврате налога самозанятым подписали в правительстве

Экономика

Из резервного фонда правительства России выделены деньги на возврат налога самозанятым россиянам. Общая сумма составила 1,6 миллиарда рублей.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Для возврата налога самозанятым не потребуется направлять заявления в Федеральную налоговую службу или представлять подтверждающие документы. Деньги автоматически поступят на банковскую карту, сведения о которой гражданин указал в мобильном приложении "Мой налог", — сообщает пресс-служба правительства России.

Напомним, что такую меру поддержки бизнеса предложил президент России Владимир Путин. Самозанятые получат сумму, которую в прошлом году уплатили в качестве налога. Также самозанятым выделят по 12130 рублей на уплату налога в этом году. Это позволит россиянам сохранить собственные средства.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что налоговый капитал в один МРОТ получат свыше 670 тысяч самозанятых россиян. Для ускорения процесса рекомендуется привязать банковскую карту к мобильному приложению "Мой налог".

В прошлом году самозанятые Москвы уплатили со своего дохода около 495 миллионов рублей.

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