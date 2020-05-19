Более 670 тысяч самозанятых России получат субсидии на оплату налогов. Такая мера поддержки введена в России.
Как рассказал на совещании при президенте России глава Федеральной налоговой службы, каждому самозанятому положена сумма в размере одного МРОТ, то есть 12 130 рублей.
"Самозанятым ничего делать самим не нужно. Налог будет уплачиваться за счет федерального бюджета. Система настроена, к 1 июня все будет работать", — доложил глава государства Даниил Егоров.
Он также отметил, что подготовлена система для возврата самозанятым налогов, уплаченных в 2019 году. По его словам, деньги просто поступят в качестве субсидии россиянам на банковские карты. Для упрощения процесса глава ФНС рекомендовал привязать данные банковской карты к приложению "Мой налог".
Также Егоров сообщил, что от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал освобождены 1,9 млн предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели. Им нужно просто сдать декларацию.
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