Полмиллиарда уплаченных налогов вернут самозанятым Москвы

Порядка 495 миллионов рублей налогов с дохода заплатили в прошлом году самозанятые Москвы. Всю эту сумму бюджет вернет им обратно.

Такое решение принял президент Владимир Путин. Таким образом в России поддержат микробизнес. В частности, самозанятым вернут все налоги, уплаченные ими в 2019 году.

"Сейчас в столице 275 тысяч человек зарегистрированы в качестве самозанятых. Город вернет самозанятым 495 миллионов рублей налогов, уплаченных в 2019 году", — сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Выплаты получат 194 тысячи человек. Они платили налоги в прошлом году. С начала 2020 года в Москве число самозанятых выросло на 42%. В этом году такой статус получили 81 тысяча москвичей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в России в качестве самозанятых оформились 340 тысяч человек, на сегодняшний день их более 650 тысяч. Сейчас такой статус могут получить жители 23 регионов страны.

По решению президента России, самозанятым также выплатят налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда, который на сегодняшний день составляет 12 130 рублей. За счет этих денег самозанятые россияне смогут проводить налоговые платежи, сохраняя свои доходы.

По мнению экспертов, в самозанятости россиян привлекают открытые и прозрачные условия и комфортный налоговый режим.