Объем пенсионных выплат НПФ Сбербанка вырос на 21%

В первом квартале 2020 год Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка выплатил клиентам более 1,1 млрд рублей пенсий.

Таким образом, суммарный объем пенсионных выплат НПФ Сбербанка вырос на 21% по сравнению с тем же периодом за 2019 год.

986 млн рублей НПФ выплатил по обязательному пенсионному страхованию и 145 млн рублей по негосударственному пенсионному обеспечению. Общий объем единовременных выплат средств пенсионных накоплений превысил 730 млн рублей. Это на 30% больше, чем в первом квартале прошлого года.

"НПФ Сбербанка регулярно выплачивает пенсии более чем 14,5 тысячам россиян, и мы осознаем всю социальную значимость этих выплат", — сообщил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

Также он добавил, что с целью поддержки клиентов в период кризиса, к которому привела пандемия коронавируса, в первом квартале НПФ Сбербанка начал выплачивать страховые пенсии досрочно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Сбербанк снизит ставки по ипотеке при электронной регистрации.