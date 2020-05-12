При условии регистрации ипотечных сделок в электронном виде Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта.
"Сбербанк сообщает о начале акции, которая позволит снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта при условии использования сервиса "Электронная регистрация". Акция будет действовать до 30 июня этого года. Она действует также на льготные программы господдержки.
Максимальная скидка для клиентов, которые воспользовались сервисом "Электронная регистрация" будет составлять 0,6 процентного пункта.
Для отправки документов на государственную регистрацию права собственности, клиент может воспользоваться сервисом. В таком случае ему не придется лично обращаться в МФЦ или Росреестр. Зарегистрированные документы будут доступны в личном кабинете "ДомКлик".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Сбербанк меняет условия переводов с карты на карту.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.