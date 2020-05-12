Сбербанк снизит ставки по ипотеке при электронной регистрации

При условии регистрации ипотечных сделок в электронном виде Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта.

Акция действует до 30 июня 2020 года

"Сбербанк сообщает о начале акции, которая позволит снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта при условии использования сервиса "Электронная регистрация". Акция будет действовать до 30 июня этого года. Она действует также на льготные программы господдержки.

Максимальная скидка для клиентов, которые воспользовались сервисом "Электронная регистрация" будет составлять 0,6 процентного пункта.

Для отправки документов на государственную регистрацию права собственности, клиент может воспользоваться сервисом. В таком случае ему не придется лично обращаться в МФЦ или Росреестр. Зарегистрированные документы будут доступны в личном кабинете "ДомКлик".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Сбербанк меняет условия переводов с карты на карту.