Банки выдадут беспроцентные кредиты для выплаты работникам зарплат

С 8 апреля российские банки начнут выдавать предпринимателям кредиты, с помощью которых те смогут выплатить зарплату своим сотрудникам. В общей сложности Банком России на эти цели будет направлено 150 млрд рублей, сообщают в пресс-службе Минэкономразвития.

На кредиты под 0% годовых могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса. Необходимые для реализации программы средства из резервного фонда государство направит в такие банки, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и несколько других.

Размер кредита, на который может рассчитывать каждый конкретный предприниматель, будет зависеть от числа сотрудников и их минимальной зарплаты за последние шесть месяцев. Ожидается, что благодаря поддержке Центробанка получится охватить 1,5 млн работников предприятий малого и среднего бизнеса по всей России.

Ранее Pravda.ru сообщала о том, что наличие потребительского кредита до 250 тысяч рублей позволит физлицам в России запросить кредитные каникулы. Максимальный размер кредитов определили в правительстве.