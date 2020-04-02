Цена на российскую нефть достигла минимума 1999 года

Российская нефть Urals достигла минимума 21-летней давности. Об этом свидетельствуют данные отчета Argus Media. Цена за баррель 1 апреля достигла уровня $10,54.

Падение стоимости продолжается, несмотря на большую скидку, с которой предлагается сорт — $4,75 за единицу.

По данным агентства, расходы нефтедобытчиков уже превышают среднюю стоимость сырья, и в ближайшее время это может привести к отрицательной доходности.

При этом в марте средняя стоимость Urals составила $29,17 за баррель. Для сравнения, год назад цена в аналогичный период времени была выше более чем в два раза — $65,98 за единицу.

Ранее "Правда.Ру" писала, что цена на нефть марки Brent продемонстрировала рост. В четверг в ходе торгов она поднялась на 11,56%. Фьючерсы Brent достигли уровня 27,60 доллара за баррель.