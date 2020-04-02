Российская нефть Urals достигла минимума 21-летней давности. Об этом свидетельствуют данные отчета Argus Media. Цена за баррель 1 апреля достигла уровня $10,54.
Падение стоимости продолжается, несмотря на большую скидку, с которой предлагается сорт — $4,75 за единицу.
По данным агентства, расходы нефтедобытчиков уже превышают среднюю стоимость сырья, и в ближайшее время это может привести к отрицательной доходности.
При этом в марте средняя стоимость Urals составила $29,17 за баррель. Для сравнения, год назад цена в аналогичный период времени была выше более чем в два раза — $65,98 за единицу.
Ранее "Правда.Ру" писала, что цена на нефть марки Brent продемонстрировала рост. В четверг в ходе торгов она поднялась на 11,56%. Фьючерсы Brent достигли уровня 27,60 доллара за баррель.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.