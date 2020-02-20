Медицине России пообещали переход на цифровизацию

В Самаре 19 февраля прошло заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. В центре внимания депутатов, экспертов и представителей органов власти оказались передовые медицинские технологии и их роль в развитии российского здравоохранения.

В частности, в ходе встречи рассматривался вопрос применения технологий Big Data в здравоохранении и связанная с ним необходимость защиты личных данных пациентов. Представитель Минздрава еще раз напомнила, как важно соблюдать врачебную тайну, передает Lenta.ru.