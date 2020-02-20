В Самаре 19 февраля прошло заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. В центре внимания депутатов, экспертов и представителей органов власти оказались передовые медицинские технологии и их роль в развитии российского здравоохранения.
В частности, в ходе встречи рассматривался вопрос применения технологий Big Data в здравоохранении и связанная с ним необходимость защиты личных данных пациентов. Представитель Минздрава еще раз напомнила, как важно соблюдать врачебную тайну, передает Lenta.ru.
"Big data следует создавать — я только за. То, что следует стандартизировать все в цифровой медицине, — это 100%, — заявила первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. — Потому что у нас иногда в одном регионе находится по три десятка информационных систем".
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.