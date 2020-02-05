У родных экс-министра обороны Сердюкова нашли недвижимость за миллиард

У бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, которого уволили в 2012 году из-за коррупционного скандала, нашли два участка в деревне Жуковке на Рублево-Успенском шоссе.

По информации издания "Проект", участки зарегистрированы на офшор, который связывали с сестрой чиновника Галиной Пузиковой.

Рыночная цена участков может достигать почти 1,2 млрд рублей.

"Недвижимость купил кипрский офшор Zapadni Enterprises Limited. Сделка состоялась в апреле 2008 года — приблизительно через год после того, как Анатолия Сердюкова назначили министром обороны", — сообщает "Проект".

Напомним, в 2012 году ряд СМИ писал, что Пузикова владеет сразу тремя квартирами в элитном доме в Москве. Одна из квартир тоже была записана на офшор Zapadni Enterprises Limited.