Глава Минтруда анонсировал повышение зарплат в 2020 году

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что реальная оплата труда россиян увеличится на 2,3% уже в текущем году. По его словам, увеличатся и реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом министр рассказал в интервью "Российской газете".

"Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе", - пояснил Топилин.

Глава Минтруда подчеркнул, что бюджетники, которые не вошли в указы президента, например, кадровики, бухгалтеры и юристы, также получат прибавку в 3% уже в октябре 2020 года. А в 2021 году их зарплата увеличится на 4%.