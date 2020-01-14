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Правительство России упростит трудоустройство мигрантов

Экономика

Правительство России планирует освободить предприятия от постоянных проверок, чтобы упростить трудоустройство мигрантов. В кабинете министров пришли к выводу, что эта мера может способствовать экономическому росту страны.

Соответствующий законопроект об отмене плановых проверок для предприятий, занимающихся трудоустройством мигрантов, будет внесен в Госдуму уже в сентябре текущего года.

Как сообщили "Известия", инициатива уже была поддержана крупнейшими предпринимательскими объединениями. 

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