Правительство России упростит трудоустройство мигрантов

Правительство России планирует освободить предприятия от постоянных проверок, чтобы упростить трудоустройство мигрантов. В кабинете министров пришли к выводу, что эта мера может способствовать экономическому росту страны.

Соответствующий законопроект об отмене плановых проверок для предприятий, занимающихся трудоустройством мигрантов, будет внесен в Госдуму уже в сентябре текущего года.

Как сообщили "Известия", инициатива уже была поддержана крупнейшими предпринимательскими объединениями.