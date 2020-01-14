Счетная палата России оценила ущерб, который ежегодно наносится федеральному бюджету желающими "погреть на нем руки".
Как заявляет Алексей Кудрин, глава ведомства,
"палата подсчитала разным образом украденные из бюджета средства — объем воровства "впечатляет": ежегодно он составляет примерно 2-3 миллиарда рублей. Это только то, что проходит по уголовным делам. Реальная картина, по мнению наших аудиторов, значительно превосходит эти цифры. Мы предполагаем, что там стоит говорить о сотнях миллиардов".
По словам Кудрина, только в 2019 году Счетная палата выявила нарушений в отношении федерального бюджета на 804 миллиарда рублей.
"Третья часть из них — нарушения бухучета. Их исправляют прямо во время проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями. Ну а остальные уже подпадают под статьи УК", — уточнил глава Счетной палаты РФ.
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