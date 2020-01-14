Счетная палата подсчитала, сколько денег воруют из госбюджета

Счетная палата России оценила ущерб, который ежегодно наносится федеральному бюджету желающими "погреть на нем руки".

Как заявляет Алексей Кудрин, глава ведомства,

"палата подсчитала разным образом украденные из бюджета средства — объем воровства "впечатляет": ежегодно он составляет примерно 2-3 миллиарда рублей. Это только то, что проходит по уголовным делам. Реальная картина, по мнению наших аудиторов, значительно превосходит эти цифры. Мы предполагаем, что там стоит говорить о сотнях миллиардов".

По словам Кудрина, только в 2019 году Счетная палата выявила нарушений в отношении федерального бюджета на 804 миллиарда рублей.