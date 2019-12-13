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Источник Правда.Ру

Как не попасться на удочку кибермошенников в предновогодней суете?

Экономика » Финансы

В преддверии новогодних праздников большинство занятых граждан предпочитают искать подарки в Интернете. Здесь огромный выбор, это быстро и удобно. Однако не всегда безопасно. Увлеченных поиском выгодных предложений и потерявших бдительность покупателей в Сети поджидают кибермошенники. Как не попасться им на крючок?

"Самый популярный вид "предновогоднего" мошенничества — это создание тематических фишинговых ресурсов. Злоумышленники копируют сайты официальных интернет-магазинов, пишут об акциях, устанавливают привлекательные цены на товары, заманивая тем самым посетителей. Невнимательный покупатель заходит на такой сайт, радуется выгодным предложениям, выбирает товар, вводит данные карты для оплаты. Как правило, после этого с карты списывается не сумма за покупку, а все деньги. Так происходит, потому что данные карты, которые вводит посетитель на фишинговом сайте, попадают к мошенникам, они получают доступ к счету и выводят все средства жертвы", — комментирует эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

Ситуация с фишингом осложняется тем, что на такой сайт достаточно легко попасть: злоумышленники покупают рекламу, настраивают ее по популярным запросам, и сайт попадает в выдачу поисковиков. "Переходя на сайт по рекламной ссылке, всегда обращайте внимание на адресную строку: в ее начале должен быть знак замочка — это означает, что сайт безопасен. Если замочка нет, покиньте этот ресурс. Ни в коем случае не пытайтесь произвести оплату на незащищенных сайтах", — предупреждает эксперт.

Выбирайте для покупок безопасные сайты, известные интернет-магазины и сервисы, изучите отзывы о них, обращайте внимание на адресную строку.

Для интернет-шопинга заведите отдельную карту, например, виртуальную, на которую можно вносить деньги непосредственно перед покупкой, и даже если злоумышленники получат к ней доступ, то особого "улова" у них не будет.

Совершайте покупки в сети только через личный компьютер (ноутбук, планшет или смартфон) с надежными антивирусными программами, которые нужно своевременно обновлять. Не используйте для интернет-шопинга или входа в интернет-банк бесплатную сеть Wi-Fi, чтобы злоумышленники не смогли перехватить ваши персональные данные и реквизиты карты.

Сравнивайте рыночные цены на желаемый товар, и если цена подозрительно низкая, лучше обойдите такое предложение стороной. Будьте бдительны, выбирая подарки в Сети, чтобы ничего не омрачило предстоящий праздник!

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО. 

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