В Оренбурге на проекты капремонта мостов выделят 15 млн руб

В Оренбурге с 3 декабря стартовала внеплановая проверка всех мостов. Для подготовки проектов капремонта инженерных сооружений в местном бюджете на будущий год заложили 15 миллионов рублей.

Как пояснили в мэрии города, по результатам внеплановой проверки будет принято решение по поводу того, какие мосты следует отремонтировать в первую очередь.

Напомним, всего в Оренбурге 14 мостов. Из них 11 сооружений по данным за прошлый год имели опасные и существенные дефекты. Стоимость расходов на диагностику и проектирование усиления объектов оценили в 40 миллионов рублей.

2 декабря в городе Оренбург произошло частичное обрушение моста на улице Терешковой. В результате инцидента пострадало два человека. Глава города поручил проверить состояние всех мостов региона.