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Источник Правда.Ру

Россияне сократили потребление вина и водки

Экономика

В России упали объемы продаж некоторых алкогольных напитков, среди которых вино и водка. Об этом передает RT со ссылкой на сведения оператора фискальных данных "Такском", проанализировавшего свыше 17 миллиардов кассовых чеков.

Так, в сравнении с тем же периодом 2018-го года, с июля по октябрь 2019 года продажи вина сократились в среднем на 20%.

При этом объемы продаж водки упали на 10%.

Указывается, что несущественный рост наблюдался у коньяка и виски — он составил 1-3%.

Кроме этого, повысились продажи алкогольных энергетиков. По этой категории отмечался рост на 7%.

вино водка продажи
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