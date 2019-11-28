В Москву придет искусственный интеллект

В России запланировали создание Центра четвертой промышленной революции. Эта организация будет заниматься развитием искусственного интеллекта (ИИ).

Письмо, в котором содержится соответствующее предложение, министр экономического развития России Максим Орешкин направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. В том числе, центр займется развитием "умного" города в Москве, а также будет разрабатывать регулирование для ИИ и внедрять его в систему управления Сбербанка для принятия решений на уровне высшего руководства организации. По мнению Максима Орешкина, организация "революционного" будет способствовать реализации нацпроекта по развитию ИИ до 2030 года. По минимуму, инвестиции в создание организации составят 3 миллиона долларов.

В своем послании министр отмечает, что предложение по созданию центра принадлежит международной экономической организации "Всемирный экономический форум". При этом ВЭФ берет за основу опыт Америки, КНР, Японии и Индии, где такого рода центры уже имеются. А за то, чтобы стать частью мировой отрасли, РФ должна ежегодно уплачивать взнос в один миллион долларов.