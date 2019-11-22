Капитализация крипторынка упала на 40 млрд долларов за месяц

Общая стоимость цифровых валют упала до отметки в 216 млрд долларов на фоне падения курса Bitcoin. Отмечается, что в ноябре этого года капитализация крипторынка сократилась на 40 млрд долларов.

В конце октября месяца данный показатель был выше 256 млрд долларов, сейчас он равняется $216 млрд. При этом объемы торгов электронными валютами уменьшились почти в два раза — со155 млрд долларов до 68 млрд долларов, по информации Coinmarketcap.

Падение общей стоимости цифровых валют случилось на фоне падения курса биткоин ниже значений в 9000 и 8000 долларов. Сейчас стоимость криптовалюты составляет 7932 доллара, за последний месяц она лишилась 13% от своей стоимости, сообщает РБК.

Как считает аналитик Омкар Годбоул, в ближайшей перспективе нисходящее движение будет продолжаться. Эксперт полагает, что теперь главными отметками для Bitcoin стали 7751-7714 долларов. А трейдер Аяш Джиндал прогнозирует, что курс цифровой валюты может упасть до 7400 долларов.