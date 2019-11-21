Китай призвал РФ перейти на юани

На проходящем в российской столице Инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" в этом году присутствовали два высокопоставленных госслужащих из КНР, которые активно призывали РФ использовать юань как средство оплаты, а также для инвестиций.

При этом президент России Владимир Путин дал понять, что РФ в целом положительно смотрит на такого рода сотрудничество.

"Наши друзья из Китая полагают что пока еще рано принимать какие-то определенные решения. Но очевидно, что имеются предпосылки для более широкого использования юаня во взаимных расчетах", - заключил российский лидер.

Он также пояснил, что "рубль - свободно конвертируемая валюта в любых объемах, в любой период времени: он очень комфортен для использования".