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Источник Правда.Ру

Финансовый эксперт: "утечки" из банков - прикрытие для вывода капиталов

Экономика » Финансы » Банки print

 Утечка данных клиентов и аферы с кредитными карточками используются как дымовая завеса для вывода капиталов.

Так заявил независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов, комментируя случай утечки данных клиентов Альфа-банка, сообщает сегодня ИА REGNUM.

По словам эксперта, Альфа-банк входит в пятёрку крупнейших российских банков по размеру активов на октябрь 2019 года. Утечка, напомним, происходит уже во втором банке. Первым был Сбербанк, из которого данные клиентов "уходили в сеть" дважды только за последний месяц.

"Мне почему-то кажется, что началось бегство капиталов из этих банков. Утечка данных клиентов и аферы с кредитными карточками используется как дымовая завеса. Посмотрим, как всё одинаково происходит в этих финансовых организациях: сначала руководство банка не признаёт, а потом только подтверждает сведения о незначительном количестве клиентов, чьи данные попали в открытый доступ. У Сбербанка — 200 данных, затем — уже 5 тыс. Виновным был признан сотрудник банка, возглавлявший сектор в одном из бизнес-подразделений. После сообщений о новой утечке данных клиентов Сбербанка был задержан и арестован коллектор из Волгограда. Получается два человека виновны в хищении миллиардных сумм из Сбербанка? А может некоторое количество клиентов таким образом и вывели средства, а потом заявили об их хищении? Козла отпущения нашли, который якобы признался в "сливе". Думаю, сценарий как в Сбербанке ещё не раз повторится", — прогнозирует Юрий Данилов.

Независимый аналитик, отмечает REGNUM, акцентирует внимание на суммах активов.

"Это может показаться странным только на первый взгляд. Если посмотреть изменение активов 5 крупнейших банков России за сентябрь-октябрь 2019 года, то мы увидим, что у трёх из них произошло их снижение — суммарно на 455 млрд рублей или 7 млрд долларов за месяц. Есть над чем подумать", — заключил эксперт.

Как сообщала Правда. ру, Альфа-банк подтвердил, что произошла утечка данных 15 клиентов. Ранее пользователь одного из специализированных форумов заявил, что располагает свежими данными около 3,5 тыс. клиентов этого банка.

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Темы капитал финансы эксперт сбербанк альфа-банк юрий данилов утечка данных клиентов
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