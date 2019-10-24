За 30 рублей продают в интернете данные клиентов Сбербанка

В интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка. Продавцы на черном рынке уверяют, что база актуальна. Однако в кредитной организации утечку личных данных клиентов опровергают.

Журналистам "Коммерсанта" удалось пообщаться с продавцом. Как сообщает издание, он рассказал, что база накоплена с 2015 года и обновляется еженедельно. Так, за три недели октября в нее добавилось 19 823 строки.

На данный момент в базе примерно миллион строк. Помимо стандартных данных: паспорт, номера телефонов, сумма кредита, последний платеж, остатки средств на счете и долги, предлагаются также записи последнего разговора клиентов с Call-центром банка.

Базу, как указано в объявлении, можно выкупить полностью либо по частям. Стоимость одной строки, где содержатся все сведения о клиенте, составляет 30 руб. Есть у владельца базы и допуслуга: покупатель может назвать интересующие его критерии, по которым будет сформирована выборка, например, по региону, сумме на карте или размеру долга.

Потенциально пострадавшими, отмечает "Коммерсантъ", могут стать клиенты Байкальского, Волго-Вятского, Дальневосточного, Московского, Северо-Западного, Юго-Западного, Уральского и других отделений.

В самом Сбербанке уверяют, что утечка данных всего лишь слухи. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", — цитирует представителя Сбербанка РБК.

Напомним, что ранее Правда. ру рассказывала, что Сбербанк признал утечку данных 200 клиентов, но позже их количество увеличилось в десять раз — до пяти тысяч. После проведенного расследования в кредитной организации заявили, что в утечке виноват один из сотрудников. В конце сентября он в несколько траншей продал эту базу в даркнете одной из преступных групп.

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Фото: pexels. com