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Источник Правда.Ру

В "Альфа-банке" произошла утечка данных клиентов

Общество print

Данные кредитных карт Альфа-банка и клиентов "АльфаСтрахования" выставлены на продажу на специализированном сайте, сообщает РБК. Как сообщает продавец, база содержит данные о 3500 клиентах, оформивших карты банка,  а также около 3000 клиентов "АльфаСтрахования". В Альфа-банке подтвердили утечку данных небольшого количества клиентов.

С целью проверить информацию продавец предложил посмотреть 23 договора. В докментах были указаны: фамилии, имена, отчества, номера телефонов, паспортные данные, адреса регистрации и другая информация. Как сообщает РБК, в 11 из 13 договоров по кредитным картам имена, отчества и первые буквы фамилий совпадали при попытке отправить деньги по номеру телефона, данные клиентов "АльфаСтрахования" не подтвердились.

Представители Альфа-банка подтвердили факт утечки данных 15 клиентов. Они сообщают, что утечка не представляет угрозы для счетов клиентов, так как в ней нет сведений для доступа к ним. С целью выявления причин данной проблемы банк проводит расследование.

"АльфаСтрахование" ввело дополнительные меры безопасности и проводит расследование по факту публикации данных клиентов. На основании результатов расследования будут приняты соответствующие меры.

Фото: twitter.com

Темы клиенты альфабанк утечка данных персональная информация
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