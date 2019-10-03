Сбербанк проверяет возможную утечку данных клиентов

Сбербанк сообщил о начале служебного расследования в связи с возможной утечкой персональных данных как минимум 200 владельцев кредитных карт банка.

«Вечером, 2 октября 2019 года, Сбербанку стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», - говорится в пресс-релизе. В качестве основной версии произошедшего рассматривается совершение «умышленных преступных действий одного из сотрудников».

В банке уточнили, что проникновение в базу данных извне невозможно в связи с её изолированностью от внешней сети.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что данный инцидент не угрожает сохранности денежных средств клиентов, поскольку хищение средств с карт клиентов невозможно, так как у злоумышленников нет доступа к кодам CVV.

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