Цена на гречку поползла вверх

Руководство сразу пяти крупных торговых сетей объявило о повышении цен на гречневую крупу.

Об этом сегодня сообщают "Ведомости".

По словам ритейлеров, их, что называется, поставили перед фактом поставщики еще в сентябре. Как уточняется, речь идет о росте на 20-25%. До этого, по словам Владимира Русанова, представителя крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети "Командор", повышений не было с 2017 г.

Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения "Руспродсоюз", в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков. По его словам, гречка еще до конца текущего года подорожает на 5-30%.

"АФГ Националь" в октябре уже повысила цены на 20%, рассказывает директор торговой компании этого агрохолдинга "Ангстрем трейдинг" Леонид Васильев. Причина — рост цен на сырье от поставщиков, который начался с конца июля. К октябрю цены на гречневую крупу выросли в 2 раза, на гречиху — в 3 раза, объясняет он.

Гендиректор аналитической компании "Прозерно" Владимир Петриченко, пишут "Ведомости", называет сложившийся уровень цен на гречиху "нездорово высоким": к концу прошлой недели он увеличился вдвое в сравнении с июлем (тогда продавался еще старый урожай) до 40 руб. за 1 кг гречихи нового урожая. Он значительно превышает уровень цен прошлых лет: на 20-21 октября 2017 и 2018 гг. гречиха стоила 24-24,1 руб./кг. Сейчас некоторые поставщики предлагают ее уже по 45 руб/кг.

Сами производители объясняют рост цен тем, что в этом году урожай собрали наименьший за последние 5 лет. Немаловажным фактором здесь стало то, что из-за удешевления крупы в предыдущие годы аграрии снизили площади под эту культуру.

В итоге на оптовом рынке образовался дефицит предложения, плюс поставщики гречихи придерживают ее в ожидании роста цен, говорит Востриков.

Сейчас ритейлеры ведут переговоры с поставщиками, чтобы "максимально смягчить влияние повышения закупочной цены на полке".

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