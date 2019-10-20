Диетологи раскрыли продукты, которые "никогда нельзя есть"

Испанские диетологи опровергли мнение, что любые продукты можно потреблять, но делать это в меру. Такую точку зрения они высказали изданию La Vanguardia. Также они раскрыли список продуктов, которые рекомендовали исключить из своего рациона.

Профессора школы "Гасма" в Кастельоне, диетолог Пилар Эксер назвал рафинированную муку одним из самых опасных продуктов, поскольку она повышает риск возникновения диабета. По словам диетолога, употребление рафинированной муки приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови.

Также диетологи рекомендуют отказаться от колбасных изделий, поскольку они изготавливаются из остатков производства, а также различных вредных добавок. В группу риска попали и обезжиренные молочные изделия из-за низкого содержания питательных веществ.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о большой опасности мяса с длительным сроком годности. Речь идет об "элитных" сортах мяса, таких как импортное мраморное. Чем дальше находится страна, откуда поставляется продукт, тем дольше длится его транспортировка. Это влияет на количество консервантов в продукте. Также следует помнить о том, что такое мясо часто замораживают несколько раз.

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