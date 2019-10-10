Пальмовое масло в России может оказаться под запретом

Евразийская экономическая коллегия попросила Россию снизить допустимый уровень глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах.

Документ имеется в распоряжении РБК.

В первую очередь это нужно для снижения риска онкологических заболеваний, отмечают эксперты.

Изменения коснутся производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе и пальмового. На сегодняшний день объемы ввоза последнего увеличиваются буквально с каждым годом. Пальмовое масло перерабатывают в жиры и маргарины, которые в свою очередь используются в пищевой промышленности.

Примечательно, что разработать изменения в нормативные документы Евразийская экономическая коллегия попросила не только Россию, но и Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан.