Евразийская экономическая коллегия попросила Россию снизить допустимый уровень глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах.
Документ имеется в распоряжении РБК.
В первую очередь это нужно для снижения риска онкологических заболеваний, отмечают эксперты.
Изменения коснутся производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе и пальмового. На сегодняшний день объемы ввоза последнего увеличиваются буквально с каждым годом. Пальмовое масло перерабатывают в жиры и маргарины, которые в свою очередь используются в пищевой промышленности.
Примечательно, что разработать изменения в нормативные документы Евразийская экономическая коллегия попросила не только Россию, но и Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан.
Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.