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Источник Правда.Ру

Матвиенко усомнилась в эффективности системы накопительных пенсий

Экономика print

У россиян недостаточно накоплений для того, чтобы законопроект о гарантированном пенсионном продукте заработал в полную силу. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

По его словам, практика увеличения пенсии за счет личных сбережений распространена во всем мире, однако в России необходимость ее ведения находится под вопросом. "На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем", - посчитала политик. 

Сенатор подчеркнула, что россияне не могут понять механизмы расчета и начисления пенсии, поскольку постоянные изменения в этой сфере окончательно запутали граждан. "Я не против совершенствования пенсионной системы. Но шаги в этом направлении должны быть продуманными, ответственными, учитывающими отечественные реалии", - добавил спикер. 

Для развития подобной инициативы обязательны принципы добровольности, а также жесткие гарантии со стороны государства и ответственность за обеспечение сохранности пенсионных накоплений, заключила Матвиенко. 

Ранее Министерство финансов объявило об окончании разработки законопроекта о гарантированном пенсионном продукте. Документ предполагает добровольное подключение граждан к формированию накоплений на пенсию в негосударственных пенсионных фондах. Государство обязуется гарантировать их сохранность. Запуск этой системы произойдет в январе 2021 года. 

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Темы минфин деньги пенсии накопления валентина матвиенко система накопительных пенсий
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