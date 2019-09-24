Военным пенсионерам повысят пенсии на 6,3% с 1 октября

С 1 октября 2019 года пенсионные выплаты военных пенсионеров будут увеличены на 6,3%. Пенсия бывших военнослужащих рассчитывается индивидуально в зависимости от звания, должности и срока службы. После индексации средний размер пенсии силовиков и бывших военнослужащих составит 26,2 тысячи рублей.

Минимальная пенсия для сотрудника МВД, ушедшего на пенсию, составит 17 тысяч рублей. Минимальная пенсия сотрудника ФСБ, который вышел на пенсию, увеличится до 30 тысяч рублей.

В федеральном бюджете на индексацию пенсионных выплат для бывших военнослужащих и силовиков предусмотрено 3,7 млрд рублей. Индексация затронет около 2,6 миллионов россиян. Прибавку к пенсии получат вышедшие на пенсию сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН и Росгвардии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, что с 1 октября 2019 года также повысятся на 4,3% и заработные платы бюджетников, которые не вошли в "майские указы" президента России. Индексация зарплат затронет сотрудников автономных, бюджетных и казенных федеральных учреждений, а также бухгалтеров, юристов, нянечек в детских садах и специалистов по кадрам.

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