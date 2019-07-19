"Нафтогаз" предложил России новый вариант договора по транзиту газа

Украинская компания "Нафтогаз" согласна заключить соглашение о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года на основании варианта, предложенного вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

"Европе уже надоели постоянные проблемы с поставками российского газа. Украине тоже нужна ясность относительно будущего транзита, чтобы прекратить политические спекуляции на эту тему. Россия, возможно, хочет избежать обвинений в очередном газовом кризисе", - написал на своей странице в Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.

По его словам, новый вариант соглашения предусматривает, что "Газпром" забронирует 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей на 10 лет, а Украина обеспечит мощность на уровне 90 миллиардов кубометров. Оставшиеся 30 миллиардов кубометров в год могут забронировать другие компании.

Напомним, действующий контракт на транзит газа истекает в конце 2019 года. Согласно договору, Украина получает скидку в 20% в обмен на сохранение ставки за транзит газа на уровне 1,7 доллара за 100 километров. В Киеве считают такую цену за газ высокой.