Bloomberg: ставка России на скупку золота и отказ от доллара себя оправдывает

Россия в последнее время стала примером того, как экономика страны может минимизировать долларовые активы, скупая золото, и преуспеть в этом. К такому выводу пришел эксперт Леонид Бершидский в статье под названием "Большая ставка Путина на золото окупается" для агентства Bloomberg.



Роль золота в экономике России

По его мнению, доллар США доминирует в качестве мировой резервной валюты, однако Россия решила увеличивать запасы золота, сокращая на этом фоне долю доллара в своих международных активах.

"В этом месяце, когда цена на золото подскочила почти на 7%, международные резервы России увеличились примерно на семь миллиардов долларов. Если рост цен сохранится, доля золота в международных резервах России достигнет 20%, приблизившись к доле доллара", - отмечает эксперт.

Россия остается крупнейшим покупателем золота, но и другие страны постепенно следуют примеру Москвы. В первом квартале 2019 года центральные банки закупили рекордное количество золота - 715,7 тонны.

Рост чистых закупок золота во многом связал с низкими процентными ставками США, непредсказуемой политикой Дональда Трампа и геополитической нестабильностью в мире. Золото представляется "более надежным активом, чем долговые инструменты США".

"Сегодняшней и будущей администрации США следует действовать осторожно, чтобы не дать другим аналогичные стимулы бросить свою долларовую привычку и последовать примеру Кремля", - указывает Бершидский.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Всемирный совет по золоту (World Gold Council) обвинил Россию и Китай в создании "золотой ловушки" для мировой экономики.

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